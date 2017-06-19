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Российские шахматисты победили украинцев в третьем туре командного ЧМ

19 июня 2017, понедельник. 19:34. Другие

Российские шахматисты одержали победу над соперниками из Украины со счётом 2,5:1,5 в третьем туре командного чемпионата мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

Пётр Свидлер сыграл вничью с Русланом Пономарёвым, Никита Витюгов разошёлся миром с Александром Арещенко, Владимир Федосеев — с Мартыном Кравцивом, а Ян Непомнящий выиграл у Антона Коробова.

В других матчах сборные США и Китая сыграли вничью, индийцы выиграли у белорусов, турки обыграли норвежцев, а поляки — египтян.

Шахматы. Командный чемпионат мира. Ханты-Мансийск, Россия
Мужчины. После третьего тура

1. Польша — 6.
2-3. Россия, Китай — по 5.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Пётр Свидлер
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