Российские шахматисты победили украинцев в третьем туре командного ЧМ

Российские шахматисты одержали победу над соперниками из Украины со счётом 2,5:1,5 в третьем туре командного чемпионата мира, который проходит в Ханты-Мансийске.



Пётр Свидлер сыграл вничью с Русланом Пономарёвым, Никита Витюгов разошёлся миром с Александром Арещенко, Владимир Федосеев — с Мартыном Кравцивом, а Ян Непомнящий выиграл у Антона Коробова.



В других матчах сборные США и Китая сыграли вничью, индийцы выиграли у белорусов, турки обыграли норвежцев, а поляки — египтян.



Шахматы. Командный чемпионат мира. Ханты-Мансийск, Россия

Мужчины. После третьего тура



1. Польша — 6.

2-3. Россия, Китай — по 5.