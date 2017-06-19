Российские шахматистки сыграли вничью с азербайджанками на командном ЧМ

Российские шахматисты разошлись миром с соперницами из Азербайджана (2:2) в матче третьего тура командного чемпионата мира, который проходит в Ханты-Мансийске.



Александра Горячкина сыграла вничью с Зейнаб Мамедьяровой, Катерина Лагно разошлась миром с Гульнар Маммадовой, Валентина Гунина проиграла Гунай Маммадзаде, а Ольга Гиря нанесла поражение Ульвии Фаталиевой.



В других матчах сборная Грузии обыграла команду Египта, спортсменки из Польши выиграли у американок, китаянки победили вьетнамок, а украинки выиграли у индианок.



Шахматы. Командный чемпионат мира. Ханты-Мансийск, Россия

Женщины. После трёх туров



1-3. Россия, Украина, Польша — по 5.

4-7. Грузия, Индия, Китай, Азербайджан — по 3.