Стали известны кандидаты в президенты Международного паралимпийского комитета

Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил имена кандидатов на пост президента этой организации, о чём сообщается на официальном сайте IPC.



Ими стали Эндрю Парсонс (Бразилия), Патрик Джарвис (Канада), Йон Петерссон (Дания) и Хайди Чжан (Китай).



С 2001 году Международный паралимпийский комитет возглавлял Филип Крэйвен (Великобритания), но ранее он объявил, что покинет свой пост и не будет принимать участие в предстоящих выборах. Выборы состоятся 8 сентября в Абу-Даби на генеральной ассамблее IPC.