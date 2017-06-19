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Петров: когда все прыгают четверные, задумываешься: а чем ты хуже?

19 июня 2017, понедельник. 22:38. Другие

Бронзовый призёр чемпионата России 2016 года 18-летний фигурист Александр Петров рассказал о подготовке к олимпийскому сезону.

«Предстоящий сезон олимпийский, поэтому работаю в два раза больше, я бы сказал, активнее. Больше желания тренироваться, чтобы получить результат. Уже в прошлом сезоне у меня был виден прогресс, что не может не радовать. Появился четверной, стабильность. Очень важно, что, делая этот прыжок, я не потерял все остальные элементы. Так что продолжаем работать и двигаться вперёд. Работаю над четверным флипом. Надеюсь, что со временем он станет получаться.

В мужском катании сейчас такая тенденция, что без четверных невозможно добиваться высоких результатов. Это круто! Меня это заводит. Когда ты один прыгаешь четверной прыжок, как было в юниорах, а все остальные катаются с простым прыжковым набором, то у тебя нет мотивации, что ли. А сейчас все прыгают сложные прыжки, и это заставляет задуматься: а чем ты хуже? Сама ситуация и конкуренция подстегивают.
Я не сказал бы, что два четверных в короткой и три в произвольной для меня недостижимая планка. Четверной тулуп в этом сезоне получается довольно стабильно. С четверным сальховом занимаюсь отдельно. В целом сальхов и тулуп — похожие прыжки, и не нужно пугать себя тем, что сальхов — это что-то суперновое. Что касается четверного флипа, то я вижу его в программе, знаю, как на него заходить и с какой скоростью выйду из прыжка. По голове я готов его делать. Но нужно наработать и накатать все прыжки в программах. Не буду заранее говорить, получится ли всё задуманное показать в этом сезоне. Посмотрим по первым стартам, а там будем с Алексеем Николаевичем Мишиным решать», — приводит слова Петрова пресс-служба ФФККР.

Источник: Федерация фигурного катания на коньках Сообщить об ошибке
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Александр Петров - фигурист
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