Участника марафона на Аляске загрыз медведь

Бурый медведь загрыз 16-летнего участника марафона «Мемориал Роберта Спурра», который проходил на Аляске, сообщает Ktuu.



Марафон проводился в этом году уже 29 раз. Его трасса частично проходит по лесному массиву, а в конце участников ждёт подъём в гору. Погибший парень успел преодолеть лишь половину дистанции. Он успел написать матери СМС, в котором сообщил, что его преследует медведь. Организаторы забега тут же начали его поиски, в результате которых одним из волонтёров и было обнаружено тело спортсмена.