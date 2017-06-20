Тайгер Вудс заявил, что будет получать профессиональную помощь в приёме лекарств

Американский гольфист Тайгер Вудс опубликовал заявление, в котором прокомментировал последствия своего недавнего задержания полицией. Спортсмен сообщил, что во избежание повторения подобных инцидентов будет принимать лекарства под наблюдением специалистов.

«Сейчас я получаю профессиональную помощь в принятии лекарств и в том, как справляться с болями в спине и расстройствами сна. Хочу поблагодарить всех за удивительную поддержку и понимание, особенно — болельщиков и игроков тура», — приводит слова из заявления Тайгера Вудса AP News.

Вудс в конце мая был задержан полицией по обвинению в вождении в состоянии опьянения и прошёл тестирование, не выявившее у него в крови следов алкоголя. Спортсмен заснул за рулем из-за неправильной дозировки выписанных ему лекарств.