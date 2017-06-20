Глава Национального паралимпийского комитета Хорватии Ратко Ковачич избран на пост президента Европейского паралимпийского комитета, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России. Выборы состоялись в Катовице (Польша) 17-18 июня в рамках заседания Генеральной ассамблеи организации.

Новый президент Международного паралимпийского комитета будет избран 8 сентября в Абу-Даби на генеральной ассамблее МПК. С 2001 года Международный паралимпийский комитет возглавляет британец Филип Крэйвен. Кандидатами на пост президента МПК являются Эндрю Парсонс (Бразилия), Патрик Джарвис (Канада), Йон Петерссон (Дания) и Хайди Чжан (Китай).