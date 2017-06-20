Покровская: ахнули, когда увидели, в каких условиях будет проходить ЧМ в Венгрии

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская выразила недовольство тем, что соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут проходить в бассейне, не оборудованном навесом от солнца. Соревнования пройдут с 14 по 22 июля.

«Сначала везде было объявлено, что чемпионаты мира и Олимпийские игры будут проводиться только в закрытых бассейнах, однако в Венгрии он оказался очень открытым: там пологие трибуны, которые не будут защищать бассейн от солнца ни во время захода, ни во время восхода. При этом соревнования будут начинаться в 11 часов, когда солнце уже будет светить прямо в глаза. Когда солнце слепит, это не может не сказаться на выступлении.

Перед прошлым чемпионатом мира, который прошёл в Казани, нас обязали сделать навес, что стало нам в копеечку. А Венгрии, получается, это делать не обязательно. Мы ахнули, когда увидели, в каких условиях будут проходить соревнования", — цитирует Покровскую ТАСС.