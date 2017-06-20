USADA не стало дисквалифицировать бегунью после положительного теста на зеранол

Допинг-проба американской легкоатлетки Эджи Уилсон, взятая на соревнованиях Millrose Games в феврале 2017 года, дала положительный результат на зеранол. В рамках этого турнира спортсменка установила рекорд США в беге на 800 м — 1.58,27.

Американское антидопинговое агентство (USADA) рекорд аннулировало, но не дисквалифицировало бегунью, посчитав, что зеранол попал в её организм вместе с говядиной.

По словам представителей USADA, концентрация запрещённого вещества была очень маленькой, сообщает FloTrack.