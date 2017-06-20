Власов: ещё с ЧМ-2011 рассечения стали для меня хорошей приметой

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов прокомментировал победу в чемпионате России в новом для себя весе — до 80 кг.



«Конечно, разницу в 5 кг я ощутил, так как до этого вообще не боролся в этом весе. Особенно это было заметно в первой встрече, где достался более мощный по габаритам соперник. Зато после этой схватки я понял, что могу спокойно бороться и в 80 кг. Я был хорошо готов, проделал хорошую работу, поэтому была уверенность, что всё закончится хорошо. К решающим и самым сложным трём поединкам у меня уже появилась уверенность и какой-то почерк в борьбе.



В целом чувствовал себя хорошо, прошёл хорошую подготовку и неплохо стартовал в этом весе, хотя поначалу были сомнения. Некоторые люди говорили, что не стоит экспериментировать. Я же хотел проверить себя с новыми соперниками, не гоняя вес. Обычно я вешу 80 кг, а к поединкам сгоняю по 5 кг. Здесь вышел сытый, восстановленный и отдохнувший.



Что касается рассечения, я бы не сказал, что это у меня слабое место. У нас же борьба, а здесь бывают и травмы, и рассечения, поэтому для меня это обычная история. Ещё в 2011 году, когда я первый раз стал чемпионом мира и получил рассечение, это стало для меня хорошей приметой. Если есть рассечение, то будет успех, всё идёт по плану. По-другому никак. На таком уровне все выходят умирать на ковре. По новым правилам у нас вообще проходят своего рода гладиаторские бои — кто выдержит и не сломится, тот и победит», — отметил Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.

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