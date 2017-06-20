Российские шахматистки обыграли грузинок в 4-м туре командного ЧМ

Женская сборная России по шахматам в составе Валентины Гуниной, Александры Горячкиной, Александры Костенюк и Катерины Лагно нанесла поражение сборной Грузии со счётом 2,5:1,5 в четвёртом туре командного чемпионата мира, проходящего в Ханты-Мансийске.
Гунина проиграла Беле Хотенашвили, Горячкина разошлась миром с Нино Бациашвили, Костенюк обыграла Нану Дзагнидзе, а Лагно — Лейлу Джавахишвили.
Шахматы. Командный чемпионат мира. Ханты-Мансийск, Россия
Женщины. После 4-го тура
1-2. Россия, Украина — по 7.
3. Индия — 5.
4-7. Грузия, Польша, Азербайджан, Китай — по 4.
8. США — 3.
9. Вьетнам — 2.
10. Египет — 0.