Российские шахматистки обыграли грузинок в 4-м туре командного ЧМ

Женская сборная России по шахматам в составе Валентины Гуниной, Александры Горячкиной, Александры Костенюк и Катерины Лагно нанесла поражение сборной Грузии со счётом 2,5:1,5 в четвёртом туре командного чемпионата мира, проходящего в Ханты-Мансийске.



Гунина проиграла Беле Хотенашвили, Горячкина разошлась миром с Нино Бациашвили, Костенюк обыграла Нану Дзагнидзе, а Лагно — Лейлу Джавахишвили.



Шахматы. Командный чемпионат мира. Ханты-Мансийск, Россия

Женщины. После 4-го тура



1-2. Россия, Украина — по 7.

3. Индия — 5.

4-7. Грузия, Польша, Азербайджан, Китай — по 4.

8. США — 3.

9. Вьетнам — 2.

10. Египет — 0.