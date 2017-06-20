Боброва: не хочется, чтобы о новой программе составляли неверное впечатление

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьёвым, не стала рассказывать о том, какую музыку они используют в новой программе, объяснив это тем, что люди из-за этого могут составить неверное впечатление, ещё не увидев самого выступления.



«Когда ты что-то объясняешь на словах и люди это читают, они могут всё понять абсолютно иначе, и программа может им понравиться или не понравиться с самого начала. Но пока ты её не видел и не слышал, у тебя не появится неверное впечатление. Чтобы правильно оценить программу, нужно увидеть её и услышать музыку.



Это не из-за того, что мы не хотим заранее выкладывать все карты или что-то такое. Мы совершенно точно знаем, какую музыку используем и какая у нас программа. Просто мы не хотим, чтобы люди, видя её заранее, составляли неверное впечатление», — приводит слова Бобровой Golden Skate.