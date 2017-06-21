Гольфист Вудс попал в больницу из-за последствий приёма обезболивающих

14-кратный победитель турниров «Мэйджор» по гольфу Тайгер Вудс попал в больницу из-за последствий приёма обезболивающих препаратов, о чём сообщил The Guardian менеджер спортсмена Марк Стайнберг.



29 мая Вудс был задержан полицией после того, как был обнаружен недалеко от своего дома спящим за рулём машины. Спортсмен был дезориентирован и не понимал, где находился. Тест на алкоголь дал отрицательный результат. Сам Вудс заявил, что подобное состояние является реакцией организма на болеутоляющие препараты.



Позднее Вудс опубликовал заявление, в котором сообщил, что получает медицинскую помощь, чтобы справиться с последствиями приёма медикаментов, выписанных ему, чтобы справиться с болью в спине и нарушениями сна.