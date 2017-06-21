Лыбань победила на турнире по выездке в Брно

В Брно (Чехия) состоялся международный турнир по выездке, в котором приняли участие две россиянки — Регина Исачкина и Елизавета Лыбань. Лыбань на Эрантосе в Командном призе для юношей CDI J заняла третье место с результатом 66,847%.

Исачкина на Сан Оф Мэй Лайф в Малом призе CDI3* также стала третьей — 70,438%. Первые два места занял венгр Роберт Акс. На Катаре он получил оценку 70,614%, на Билане – 70,482%.

В Личном призе для юношей Лыбань на Эрантосе заняла первое место с результатом 70,000%. На Фюрст Малу она показала восьмой результат – 66,272%.