Призёр ОИ Елфутина занимает третье место в рейтинге World Sailing в RS:X

Международная федерация парусного спорта опубликовала обновлённый рейтинг спортсменов в олимпийских классах и кайтбординге. В частности, в кайтбординге россиянка Елена Калинина располагается на третьей позиции. Призёр Олимпийских игр в классе RS:X Стефания Елфутина также занимает третью строчку.
Кайтбординг (женщины)
1 (1). Стефани Бридж (Великобритания) — 744.
2 (3). Даниэла Мороз (США) — 400.
3 (2). Елена Калинина (Россия) — 381.
RS:X (женщины)
1 (1). Зофия Ночети-Клепацка (Польша) — 978.
2 (2). Мария Алабау Нейра (Испания) — 907.
3 (3). Стефания Елфутина (Россия) — 901.