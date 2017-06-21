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Домрачева: если ты родился богатым, то это совсем не значит, что тебе повезло

21 июня 2017, среда. 12:32. Другие

Трёхкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о своём жизненном ориентире и о роли случайности в её карьере.

«Вообще, каждый решает сам, что ему делать. Но точно одно: жизнь — не равно борьба за успех. И даже если ты родился богатым, то это совсем не значит, что тебе повезло. Лучший ориентир по жизни — уровень счастья. А счастлив тот человек, который максимально реализован в самых разных сферах. Держите курс на счастье!

До опредёленного возраста моя жизнь целиком и полностью зависела от родителей. Потом я подросла и начала выбирать что-то осознанно, что-то интуитивно. Биатлонную секцию, к примеру, я выбрала сама, подражая брату. Но роль случайностей в жизни тоже важна. Ведь моя семья могла не оказаться в Ханты-Мансийском округе. Наверное, в этом случае я смотрела бы сейчас биатлон по телевизору", — цитирует Домрачеву Velvet.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дарья Домрачева
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