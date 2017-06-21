Россияне победили Норвегию и вышли в лидеры командного ЧМ по шахматам

Сборная России в пятом туре мужского командного чемпионата мира по шахматам в Ханты-Мансийске уверенно переиграла команду Норвегии со счётом 3-1. Владимир Федосеев чёрными фигурами победил Ларса Оскара Хауге, Никита Витюгов белыми оказался сильнее Фроде Эльснесса, а Ян Непомнящий и Пётр Свидлер завершили вничью партии с Фроде Уркедалом и Арьяном Тари соответственно.

Сборная Китая сыграла вничью с командой Турции. Таким образом, россияне вышли в единоличные лидеры турнира, набрав 9 очков из 10 возможных. 22 июня на соревнованиях запланирован выходной.