Россиянки не смогли переиграть сборную США на командном ЧМ в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске завершился пятый тур женского командного чемпионата мира по шахматам. Сборная России сыграла вничью с командой США со счётом 2-2. Все четыре партии завершились разделом очков. Александра Костенюк разошлась миром с Анной Затонских, Катерина Лагно — с Сабиной-Франческой Фойсор, Александра Горячкина — с Катериной Немцовой, а Ольга Гиря — с Акситой Горти.

За пять туров россиянки набрали 8 баллов и лидируют в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям команду Украины. Замыкает промежуточную тройку лидеров сборная Индии, в активе которой 7 очков.