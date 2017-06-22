Katusha-Alpecin: Кристофф — капитан команды, но не босс

Пресс-атташе велокоманды Katusha-Alpecin Филипп Мертенс прокомментировал высказывание норвежца Александра Кристоффа о недовольстве тем, что руководство команды не посоветовалось с ним при выборе состава на «Тур де Франс».



«Если бы мы не верили в Кристоффа, то он бы за нас не выступал. Уверен, спортивные директора общались с ним при выборе состава. Они знали, что Александр хочет выступить вместе с Микаэлем Меркевом. Думаю, это было трудное решение, но руководство не обязано всегда соглашаться с мнением Кристоффа. Он капитан команды, но не босс», — приводит слова Мертенса NRK.

Кристофф: состав Katusha-Alpecin на «Тур де Франс» был определён за моей спиной