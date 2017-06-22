22 июня Трамп проведёт встречу с Бахом

22 июня президент США Дональд Трамп в Белом доме проведёт встречу с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, сообщает AFP. Лос-Анджелес (США) является кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. Трамп заявку города поддержал.

Конкурентом Лос-Анджелеса является Париж (Франция). Выборы хозяев Олимпийских игр 2024 и 2028 годов пройдут на сессии Международного олимпийского комитета в Лиме (Перу), которая состоится 13 сентября 2017 года.

Ранее Бах опроверг слова мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти о том, что МОК предложил городским властям подумать об отказе от борьбы за Игры-2024 в обмен на право провести Олимпиаду 2028 года.