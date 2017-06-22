Евстигнеев: работали над ошибками весь месяц, но в матче с Хорватией они были

Исполняющий обязанности главного тренера мужской сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев прокомментировал поражение от хорватов в матче Суперфинала Мировой лиги в Рузе со счётом 7:12.

«Игра была очень полезная для нас. Посмотрели на ошибки, которые возможны, когда играешь с соперниками высокого уровня. У нас они есть, как у команды менее опытной. Работали над этими моментами весь месяц, но, к сожалению, ошибки эти всё-таки были, продолжим работать. Если будет много игр с такими соперниками, постепенно выйдем на нужный уровень», — цитирует Евстигнеева «Р-Спорт».