Дегтярёв: коллективного безумия Международный олимпийский комитет не допустит

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о намерении ввести санкции против России в связи с допинговыми нарушениями на Олимпиаде в Сочи.

«Санкции какие-то будут, но я бы не сказал, что они какие-то могут быть серьёзные или коллективные. Томас Бах в этом смысле очень серьёзный международный чиновник, он знает, как в России обстоят дела с развитием спорта. Я думаю, что он не допустит применения каких-то нарушающих олимпийские принципы, хартии решений.

Коллективного безумия Международный олимпийский комитет не допустит. Это противоречит Олимпийской хартии, но отдельные атлеты могут быть наказаны. Мы же об этом говорим. Работают две комиссии, мы сами ждём их результатов", — цитирует Дегтярёва «РИА Новости».