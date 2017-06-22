Ушла из жизни двукратная чемпионка Олимпийских игр саночница Мартин

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая саночница Штеффи Мартин скончалась 21 июня на 55-м году жизни, сообщает официальный сайт Международной федерации санного спорта. Ранее СМИ сообщали, что титулованная спортсменка боролась с раком. У неё остались трое детей.

В составе сборной ГДР Мартин завоевала золото на Олимпийских играх в Сараево в 1984 году и в Калгари в 1988 году. Также она стала двукратной чемпионкой мира (1983, 1985) и вице-чемпионкой Европы (1982, 1986). В сезоне-1983/84 Штеффи победила в общем зачёте Кубка мира.