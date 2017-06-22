Робер: Шевалье уже может двигать рукой, но пока не должна этого делать

Победитель и призёр этапов Кубка мира французская биатлонистка Анаис Шевалье, пропустившая около месяца из-за перелома ключицы, присоединилась к сборной Франции. В конце мая 24-летнюю спортсменку, являющуюся четырёхкратным призёром чемпионатов мира, во время велотренировки сбил автомобиль.

«Сейчас у Анаис самый сложный период. Боль ощущается всё слабее, она может двигать рукой, однако пока не должна этого делать. Ей нужно сохранять терпение», – приводит слова тренера сборной Франции Жюльена Робера Ski Chrono.