Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Свищёв: надеюсь, что Бах поделится с нами информацией о допинге на ОИ в Сочи

22 июня 2017, четверг. 15:53. Другие

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о намерении ввести санкции против России в связи с допинговыми нарушениями на Олимпиаде в Сочи.

«Я надеюсь, что если столь уважаемый руководитель МОК делает серьёзные заявления, что будут введены санкции по результатам расследования за антидопинговые нарушения на Олимпиаде в Сочи, конечно, у него есть какая-то информация. Я надеюсь, что он ей поделится, в том числе и с нами.

Я внимательно прочитал заявление, и у меня двойственное впечатление. С одной стороны, МОК имеет право к любым странам и организациям, нарушившим кодексы, законы и правила МОК, применять санкции и наказывать их или поощрять. С другой стороны, всё это может происходить только после стопроцентного доказательства и стопроцентного разбирательства в той или иной ситуации.

Недопуск россиян на Игры-2018? Мы с вами знаем, что такие слухи муссируются постоянно. И есть, конечно, скажем так, международные спортивные чиновники, в том числе и наши коллеги, которые постоянно требуют отстранения сборной России от участия в Олимпийских играх в Корее. Я допускаю, что такие требования будут у некоторых товарищей в кавычках, но шансы на это, как мне кажется, практически ничтожны. Я думаю, что сборная России всё-таки поедет на зимние Олимпийские игры.

Более того, многие международные федерации уже высказали своё мнение, они выдвинули российским федерациям по зимним видам спорта требования дополнительного исследования спортсменов, являющихся претендентами на участие в Олимпиаде в Корее. Поэтому я думаю, что если наша страна выполнит все требования международных федераций, то мы с вами всё-таки поедем в Корею.

Для меня на самом деле обидно слышать несправедливые заявления господина Баха. Бах заявил, что он и все спортивные международные чиновники позитивно восприняли то, что президент страны признал проблемы с допингом, которые существуют в России. Но, с другой стороны, что некоторые чиновники и парламентарии, как заявил Бах, продолжают игнорировать этот вопрос. И я в этом с господином Бахом стопроцентно не согласен. Я являюсь парламентарием и знаю, сколько работы проводят парламентарии и чиновники, в том числе, в этом вопросе. После Олимпийских игр в Сочи принято несколько законов, которые ужесточают правила нарушения антидопингового законодательства.

Введена уголовная и административная ответственность по отношению не только к спортсменам, но и к людям, которые поощряют данные нарушения. Некоторые чиновники уже потеряли работу, страна ведет позитивное движение в сторону сближения позиций с МОК и решения тех проблем, которые у нас существуют. Но это проблемы не только российского характера, но и международного характера. Россия как член международного спортивного сообщества, конечно, не обделена и плохими моментами тоже. Но мы боремся с этим. И ведь ни один парламентарий не сказал, что допинг — это хорошо. Все парламентарии говорят, что допинг — это бич и с ним надо бороться", — цитирует Свищёва «Р-Спорт».

Бах: санкции к РФ за нарушения на ОИ-2014 могут быть введены не позднее октября
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Дмитрий Свищёв ОИ-2018 Томас Бах Допинг МОК Отстранение России Сочи-2014
Новости. Другие
22 июня 2017, четверг
15:53 Свищёв: надеюсь, что Бах поделится с нами информацией о допинге на ОИ в Сочи
15:49 Шишкарёв: стыдно признаться, но в ситуации с легионером меня ввели в заблуждение
15:30 Робер: Шевалье уже может двигать рукой, но пока не должна этого делать
15:24 Болт выступит в беге на 100 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако
15:12 Шишкарёв: в матче с Черногорией мне надо было сказать: «Вы что творите, пацаны?»
14:37 Ушла из жизни двукратная чемпионка Олимпийских игр саночница Мартин
13:50 «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия» и «Енисей» сыграют в КМ-2017 по бенди
13:43 «Сибиряк» расстался с 42-летним вратарём
13:26 Дегтярёв: коллективного безумия Международный олимпийский комитет не допустит
12:52 Захарова: история в отношении допинга и РФ политизирована от начала и до конца
11:54 Стал известен состав сборной России на юниорский ЧЕ по греко-римской борьбе
11:00 Хоссу: новые правила Кубка мира по плаванию деструктивны и лицемерны
10:03 Евстигнеев: работали над ошибками весь месяц, но в матче с Хорватией они были
09:47 22 июня Трамп проведёт встречу с Бахом
09:41 Бах: санкции к РФ за нарушения на ОИ-2014 могут быть введены не позднее октября
09:24 Команда Кочкиной стала 14-й на чемпионате мира по женскому матч-рейсу
09:21 Туганов стал пятым на турнире по конкуру в Калгари
00:43 Katusha-Alpecin: Кристофф — капитан команды, но не босс
21 июня 2017, среда
23:48 В Австрии пройдёт референдум о подаче заявки на проведение Игр-2026 в Инсбруке
23:34 Южная Корея предлагает провести часть соревнований Олимпиады-2018 в КНДР
22:00 Объявлен состав сборной России по пляжному футболу на этап Евролиги в Белграде
21:23 Сборная России проиграла Хорватии в суперфинале МЛ по водному поло в Рузе
20:56 В Севастополе создадут базу олимпийской сборной России по парусному спорту
20:42 Карякин проиграл Мамедьярову и сыграл вничью с Топаловым и Накамурой в Париже
19:56 Малышко: только собрались посмотреть футбол, а уже 0:1
19:00 Россиянки не смогли переиграть сборную США на командном ЧМ в Ханты-Мансийске
18:54 Кристофф: состав Katusha-Alpecin на «Тур де Франс» был определён за моей спиной
18:45 Россияне победили Норвегию и вышли в лидеры командного ЧМ по шахматам
17:28 Баев: хочу стать олимпийским чемпионом, чтобы подарить гордость родителям
16:56 Закарин не вошёл в состав Katusha-Alpecin на «Тур де Франс»—2017
15:10 Ласицкене получила приглашение на этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
14:59 22-23 июля Казань примет этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race
14:40 Бегуны Абитова, Капачинская и Алексеев дисквалифицированы на 4 года за допинг
13:45 UIMP: дисквалификация Кустова не связана с докладом Макларена
13:30 ОКР одобрил финансирование иностранных тренеров сборных РФ по кёрлингу
12:48 Союз биатлонистов Норвегии сократил три должности для экономии средств
12:32 Домрачева: если ты родился богатым, то это совсем не значит, что тебе повезло
11:31 В яхт-клубе Санкт-Петербурга пройдёт серия вечерних регат для всех желающих
11:19 Мамиашвили: как Власов, так и Садулаев одержали очередные победы над собой
11:01 Смирнов: МОК может поставить вопрос так, что все вернут медали как миленькие
09:51 Евстигнеев: матч с хорватами станет серьёзным экзаменом для ватерполистов РФ
09:32 Призёр ОИ Елфутина занимает третье место в рейтинге World Sailing в RS:X
09:27 Лыбань победила на турнире по выездке в Брно
00:51 Гольфист Вудс попал в больницу из-за последствий приёма обезболивающих
20 июня 2017, вторник
22:19 Боброва: не хочется, чтобы о новой программе составляли неверное впечатление
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Должен ли Евгений Трефилов продолжать работу с женской сборной России по гандболу?
Архив →
© championat.com, 2000–2017