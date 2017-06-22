Свищёв: надеюсь, что Бах поделится с нами информацией о допинге на ОИ в Сочи

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о намерении ввести санкции против России в связи с допинговыми нарушениями на Олимпиаде в Сочи.

«Я надеюсь, что если столь уважаемый руководитель МОК делает серьёзные заявления, что будут введены санкции по результатам расследования за антидопинговые нарушения на Олимпиаде в Сочи, конечно, у него есть какая-то информация. Я надеюсь, что он ей поделится, в том числе и с нами.

Я внимательно прочитал заявление, и у меня двойственное впечатление. С одной стороны, МОК имеет право к любым странам и организациям, нарушившим кодексы, законы и правила МОК, применять санкции и наказывать их или поощрять. С другой стороны, всё это может происходить только после стопроцентного доказательства и стопроцентного разбирательства в той или иной ситуации.

Недопуск россиян на Игры-2018? Мы с вами знаем, что такие слухи муссируются постоянно. И есть, конечно, скажем так, международные спортивные чиновники, в том числе и наши коллеги, которые постоянно требуют отстранения сборной России от участия в Олимпийских играх в Корее. Я допускаю, что такие требования будут у некоторых товарищей в кавычках, но шансы на это, как мне кажется, практически ничтожны. Я думаю, что сборная России всё-таки поедет на зимние Олимпийские игры.

Более того, многие международные федерации уже высказали своё мнение, они выдвинули российским федерациям по зимним видам спорта требования дополнительного исследования спортсменов, являющихся претендентами на участие в Олимпиаде в Корее. Поэтому я думаю, что если наша страна выполнит все требования международных федераций, то мы с вами всё-таки поедем в Корею.

Для меня на самом деле обидно слышать несправедливые заявления господина Баха. Бах заявил, что он и все спортивные международные чиновники позитивно восприняли то, что президент страны признал проблемы с допингом, которые существуют в России. Но, с другой стороны, что некоторые чиновники и парламентарии, как заявил Бах, продолжают игнорировать этот вопрос. И я в этом с господином Бахом стопроцентно не согласен. Я являюсь парламентарием и знаю, сколько работы проводят парламентарии и чиновники, в том числе, в этом вопросе. После Олимпийских игр в Сочи принято несколько законов, которые ужесточают правила нарушения антидопингового законодательства.

Введена уголовная и административная ответственность по отношению не только к спортсменам, но и к людям, которые поощряют данные нарушения. Некоторые чиновники уже потеряли работу, страна ведет позитивное движение в сторону сближения позиций с МОК и решения тех проблем, которые у нас существуют. Но это проблемы не только российского характера, но и международного характера. Россия как член международного спортивного сообщества, конечно, не обделена и плохими моментами тоже. Но мы боремся с этим. И ведь ни один парламентарий не сказал, что допинг — это хорошо. Все парламентарии говорят, что допинг — это бич и с ним надо бороться", — цитирует Свищёва «Р-Спорт».