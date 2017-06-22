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Бабиков: больше половины жизни в спорте — за мгновения неповторимых эмоций

22 июня 2017, четверг. 20:12. Другие

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о том, как проходит подготовка к новому сезону.

«1 час 50 минут в гору — за минутное вознаграждение, девять месяцев подготовки — за единицы сдвига в показателях, больше половины жизни в спорте — за мгновения неповторимых эмоций», — написал Бабиков на своей странице в «Инстаграме».

Сейчас мужская сборная России по биатлону проводит тренировочный сбор в Рупольдинге (Германия). Женская часть сборной в составе Татьяны Акимовой, Дарьи Виролайнен, Светланы Мироновой, Виктории Сливко, Ирины Старых и Ирины Услугиной с 7 июня тренируется в Поклюке (Словения).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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