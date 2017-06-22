Карлсен лидирует после второго дня Grand Chess Tour в Париже, Карякин — 7-й

Норвежец Магнус Карлсен лидирует после второго дня соревнований в быстрых шахматах на первом этапе Grand Chess Tour во Франции. Россиянин Сергей Карякин занимает седьмую строчку в таблице.
Шахматы. Grand Chess Tour. Первый этап. Париж, Франция
Быстрые шахматы. После второго дня
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 10.
2. Хикару Накамура (США) – 9.
3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 8.
4-5. Александр Грищук (Россия), Уэсли Со (США) – 7.
6. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 6.
7. Сергей Карякин (Россия) – 5.
8. Веселин Топалов (Болгария) – 4.
9. Этьен Бакро (Франция) – 3.
10. Фабиано Каруана (США) – 1.