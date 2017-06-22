Журова: русские продолжают выигрывать без допинга — в этом видят нестыковки

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что санкции в отношении российского спорта за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи могут быть введены не позднее октября 2017 года.



«Бах для меня, во-первых, олимпийский чемпион, и, конечно, когда анонсируются санкции, а не говорится точно, что, за что и почему, для меня это необычная постановка вопроса. Потому что тот же Бах прекрасно знает, что сейчас спортсмены-зимники проходят самый тяжёлый период подготовки перед Олимпийскими играми. У них сейчас самые тяжёлые тренировки, и примерно до середины октября у всех будет состояние боевого настроя, подготовки, набор формы спортивной. И вдруг спортсменам говорят: вы, конечно, тренируйтесь, но мы вам за это время придумаем санкции. Это очень серьёзный психологический удар.

Наши ответные меры могут быть только в усилении борьбы с допингом. Я думаю, почему это происходит сейчас. Вы заметьте, наши спортсмены выигрывают, несмотря на то что сегодня уже никакого допинга в нашей стране быть не может в принципе, мы полностью всё контролируем. Все наши анализы увозят за границу и там проверяют, и нет ни одного случая – я говорю не про старые, а про новые истории — применения допинга, а наши спортсмены продолжают выигрывать.



Значит, это говорит о том, что какие-то есть нестыковки. Что же они тогда на допинге выигрывали и сейчас без допинга выигрывают? Как-то не стыкуется. И это уже все начинают понимать, поэтому надо русских отстранить как можно дальше, чтобы они вышли из соревновательного ритма и вообще не выступали, и тогда не надо будет объяснять, что они допинг действительно не принимали. А сейчас надо объяснять, а как же так получается, вы их контролируете, пробы берёте, допинг не находите, и они выигрывают без допинга", — сказала Журова в интервью RNS.