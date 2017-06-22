Старт «Тур де Франс»-2018 перенесён из-за ЧМ по футболу в России

Совет по профессиональному велоспорту Международной федерации велосипедного спорта на заседании в Женеве принял решение о переносе начала многодневки Гранд-тура «Тур де Франс» в 2018 году с 30 июня на

7 июля, сообщает официальный сайт UCI.

Изменение сроков проведения соревнований обусловлено желанием организаторов минимизировать пересечение календаря «Тур де Франс» с календарём чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.

Отметим, что из-за переноса «Тур де Франс» могут быть изменены и даты проведения следующих за ним гонок.