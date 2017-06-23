Чу Чхон Вон переизбран на пост президента Всемирной федерации тхэквондо на четырёхлетний срок, сообщает Inside the Games. Это произошло на генеральной ассамблее федерации в Муджу (Южная Корея). Чу Чхон Вон возглавляет организацию с 2004 года.

«Спасибо вам за вашу уверенность во мне и полную поддержку. В последние четыре года упорно мы не только работаем над продвижением тхэквондо, но также думаем о том, какой вклад тхэквондо может сделать в общество», — сказал Чу Чхон Вон после своего переизбрания.