Хабиров утверждён на посту президента ХКМ «Зоркий», Рушкин — главный тренер

Глава городского округа Красногорск Радий Хабиров утверждён на посту президента ХКМ «Зоркий», а главным тренером команды будет Андрей Рушкин, сообщает официальный сайт администрации округа. В 2015 году «Зоркий» покинул Суперлигу из-за финансовых проблем. В предстоящем сезоне команда сыграет в Суперлиге

«В начале года „Зоркий“, по сути, был банкротом. Мы внимательно изучили общественное мнение, и вывод был однозначен — клуб должен быть сохранен. В русском хоккее мы уже в этом году начнём выступать в Суперлиге, но и другие виды будем развивать. При этом принципиально, что бюджетные средства округа могут тратиться только на инфраструктуру и детский спорт, остальное — спонсорские и иные источники», — сказал Хабиров.