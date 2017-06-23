ХКМ «Родина» сыграет в чемпионате России сезона-2017/18

22 июня состоялась встреча главы Кировской области Игоря Васильева с руководством Федерации хоккея с мячом России. Стороны обсудили состояние дел в «Родине», которая находится в непростой финансовой ситуации. У клуба есть просроченные задолженности по налогам и перед кредиторами.

Васильев подчеркнул, что, несмотря на сложности, профессиональный хоккей с мячом в Кировской области будет сохранён и команда примет участие в чемпионате России сезона-2017/18.

«Все возникшие трудности — это накопившиеся проблемы. Команда должна не только существовать, но и радовать игрой своих преданных болельщиков. Мы приложим необходимые усилия, чтобы «Родина» — одна из лучших хоккейных школ России — была сохранена. На её воспитанников — молодёжь — сделаем главную ставку. Мы будем бороться за высокие места и привлекать к игре молодых воспитанников кировской школы хоккея с мячом. Со стороны попечительского совета и правительства региона делается всё для привлечения инвестиций в команду», — цитирует Васильева официальный сайт правительства области.