Сильченко выступит на этапе Мировой серии по клифф-дайвингу в Ирландии

24 июня на ирландском острове Инишмор стартует новый сезон Мировой серии по прыжкам в воду с экстремальных высот — Red Bull Cliff Diving. Приглашение на стартовый этап получил и российский спортсмен Артём Сильченко – чемпион Мировой серии 2013 года и 11-кратный победитель соревнований.

На этот раз к мужчинам, которым предстоит прыгать с высоты 27 метров, присоединятся женщины – они прыгают с 21 метра. Выступают спортсмены на фоне острых скал и океана, а ныряют они в естественный бассейн, сформировавшийся среди скал за тысячи лет.

Мировая серия Red Bull Cliff Diving была основана в 2009 году.