Крамник: думаю, Карякину надо взять паузу с какими-то публичными акциями

14-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник оценил нынешние результаты своего соотечественника Сергея Карякина. На прошедшем турнире в Ставангере Карякин стал последним.

«Ещё перед началом турнира в Ставангере я считал, что последнее место может занять кто угодно, так же, впрочем, как и первое. Уж очень ровный состав! И, не проиграй Карякин прекрасную позицию Карлсену, чистое последнее место занял бы чемпион мира. Уж такого-то точно никто не ожидал! Если в таком турнире ты даёшь слабину, то можешь легко съехать на последнее место. Эта опасность была у каждого! Сергей Карякин в последнее время тратит много сил и энергии на популяризацию шахмат и множество вещей, не связанных с шахматами.

Мне кажется, что у него из-за этого появились проблемы с энергетикой, он устаёт в конце турнира. По моему ощущению, он держался нормально до финишной прямой, а там сдал. Мне представляется, ему надо чуть-чуть отдохнуть и полностью уйти в шахматы. Сейчас конкуренция в мире настолько высока, что как только ты выпадаешь из тренировочного и игрового ритма, так сразу же становится тяжело. Думаю, ему надо взять паузу с какими-то акциями публичными, закрыться, отдохнуть и хорошо поработать. И тогда всё наладится», – цитирует Крамника «Независимая газета».