Закарин выиграл гонку с раздельным стартом на ЧР по велоспорту в Воронеже

В Воронеже продолжается чемпионат России по велоспорту на шоссе. Победитель этапа веломногодневки «Тур де Франс» 2016 года Ильнур Закарин выиграл индивидуальную гонку на 40,3 км с раздельным стартом. Второй результат продемонстрировал Максим Бельков, третьим стал Антон Воробьёв.
Велоспорт. Чемпионат России. Воронеж
Мужчины. Гонка с раздельным стартом 40,3 км
1. Ильнур Закарин — 49.38,634.
2. Максим Бельков — 50.30,506.
3. Антон Воробьёв — 50.36,777.
Чемпионат России в Воронеже завершится 25 июня групповыми гонками.