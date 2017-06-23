Российские ватерполисты уступили США в четвертьфинале Мировой лиги

Мужская сборная России по водному поло уступила команде США в четвертьфинальном матче суперфинала Мировой лиги, который проходит в Рузе (Россия). Хозяева проиграли сопернику первые три периода. Догнать в заключительном отрезке встречи у российских ватерполистов не получилось. Россия сыграет за 5-8-е места.
Ранее в полуфинал вышли сборные Италии, Сербии и Хорватии.
Водное поло. Мировая лига. Мужчины. Суперфинал. Руза, Россия
1/4 финала
Италия – Австралия – 13:5 (3:1, 4:2, 4:1, 2:1)
Сербия – Япония – 19:10 (4:1, 6:0, 4:3, 5:6)
Хорватия – Казахстан – 19:3 (6:0, 3:2, 6:0, 4:1)
США – Россия – 8:6 (2:1, 4:2, 2:1, 0:2).