Шайков: когда нас встряхнут хорошенько, мы начинаем просыпаться

Капитан сборной России Егор Шайков прокомментировал поражение от Франции в стартовом матче Евролиги (2:4).

«По чемпионату России можно сделать вывод о том, что большая часть российских команд рассчитывает на своих легионеров. А мы сами, кроме, пожалуй, Никонорова, забыли, как забивать. Наверное, ушла уверенность в принципе, от которого мы никогда не отходили: они забьют нам сколько смогут, а мы им – сколько захотим. Видимо, у нас в головах что-то поменялось. Ушла уверенность, которая присутствовала в те пять лет, когда мы всё выигрывали, гнали легионеров, много забивали. Мы позабыли, как выкладываться на 120 процентов, даже если ты проигрываешь за три минуты до конца в два-три гола. Эта ниточка, признаюсь честно, ушла.

Что с этим делать? Перестраивать свою голову. Каждому. Возвращать уверенность в победе. Независимо от того, как складывается матч, ты должен знать, что всё равно его выиграешь. Пока у каждого в голове такая мысль не появится, мы в сборной ничего с этим сделать не сможем. В первую очередь каждый должен разобраться сам в себе. Не надо ждать каких-то указаний извне. Нужно просто вернуть те мысли, которые у нас в головах были раньше, тогда и всё остальное вернётся. Я сейчас не только об одном конкретном матче говорю.

В том, что мы сегодня проиграли, нет ничего страшного. Это, скажем так, холодный душ. Такое прежде случалось: когда нас встряхнут хорошенько, мы начинаем просыпаться. Думаю, что завтра мы вернёмся в турнир. Проходных матчей больше не будет. Уверен, что завтра мы будем выглядеть по-другому, несмотря на то что сборная Германии сейчас тоже очень хорошо готова. Как мы видим, Испания тоже проиграла сборной Германии – это равноценно нашему поражению от французов. Видимо, у испанцев тоже присутствовал некий недонастрой, излишняя уверенность. Завтра нам надо будет исправлять допущенную сегодня ошибку. Право на ошибку у нас было, и мы его использовали. Теперь нужно доказывать, что мы сильнее в каждой игре. Сегодня у нас не получилось, но завтра будет лучше. Я хочу, чтобы этот матч с французами остался единственным матчем в Евролиге-2017, который мы проиграли», — приводит слова Шайкова Beachsoccerrussia.