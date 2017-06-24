Кандидат в президенты МПК: пришло время вернуть Россию в паралимпийское движение

Кандидат на пост президента Международного параолимпийского комитета, бывший глава Европейского параолимпийского комитета датчанин Йон Петерссон рассказал о своём отношении к отстранению Параолимпийского комитета России от членства в организации.

«Я собираюсь, опираясь на систему, выстроенную Филиппом Крэйвеном, создать надёжную и эффективную структуру поддержки параолимпийцев во всём мире.

Что касается отстранения России, то я считаю, что пришло время вернуть Россию в параолимпийское движение", — приводит слова Петерссона Inside the Games.