Лучники Баданов и Тимофеева проиграли в 1/8 финала этапа КМ в Солт-Лейк-Сити

Российские спортсмены не смогли выйти в четвертьфинал этапа Кубка мира по стрельбе из лука в Солт-Лейк-Сити (США). В личных соревнованиях по стрельбе из классического лука среди мужчин Арсалан Баданов проиграл в 1/8 финала, Виталий Попов уступил в 1/32 финала, а Александр Кожин и Артём Махненко не преодолели барьер стартового раунда.

В женских соревнованиях Евгения Тимофеева проиграла в 1/8 финала, Елена Осипова оступилась в 1/16 финала, а Туяна Дашидоржиева — в 1/32 финала.

В первом круге проиграла блочница Дарима Цырендондопова.