Лихачёв: адаптация Сычёва в пляжном футболе проходит с трудом

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал переход вратаря Романа Геруса и нападающего Дмитрия Сычёва в его вид спорта.

«Достаточно известный вратарь Роман Герус этим летом перешёл в пляжный футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Кристалл». Ещё в прошлом году он играл в РФПЛ, поэтому думаю, что это достаточно интересный переход. Сейчас тренерский штаб сборной внимательно следит за ним. С другой стороны, не стоит забывать, что в пляжном футболе своя специфика, и переход в него из большого футбола весьма сложен.



Что касается Сычёва, то он заявлен за «Локомотив», но на этап в Санкт-Петербурге Дмитрий не приезжал, так как конкуренция в его клубе крайне серьёзная, и Сычёв просто не прошёл в состав 12 лучших игроков. А вообще я с большой теплотой отношусь к Диме, просто пока адаптация у него проходит с трудом. Если говорить о сборной, то не может быть такого, чтобы сборной был нужен футболист, не соответствующий её спортивному мастерству. За популярность никто не даёт кубки и не платит премиальные. Чтобы начинать об этом разговор, нужно, чтобы Дима провёл хотя бы один матч за свой клуб. Нужно понимать, что наш чемпионат — серьёзный. И первенства такого уровня нет абсолютно нигде. Поэтому очень сложно даже пройти в основной состав своего клуба, а уж тем более сразу себя проявить», — приводят слова Лихачёва «Известия».