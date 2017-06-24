Мутко: ничего нового Бах не сказал

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о возможных санкциях в отношении российских спортсменов.

«Ничего нового Бах не сказал, есть доклад Макларена, который провел расследование. МОК создал две комиссии — одна занимается проверкой проб в Сочи, вторая — политической частью, была ли государственная программа. Они проведут работу, после чего МОК вынесет решение. 27 спортсменов оправдано, перед нами извинились, многое в докладе не проверено. Всё, что было правдиво в докладе, мы отработали, наказали виновных. ВАДА вынесло решение по РУСАДА, полтора года нами занимается ЮКАД — всего 11 нарушений с того времени, хотя россияне всё равно побеждают.

Мы никогда не говорили, что у нас нет проблем с допингом, но нет никакой программы. Вся система борьбы находится в руках ВАДА, нам вмешаться в их действия сложно, поэтому посмотрим, о чём идет речь. Президент страны высказался на этот счёт, Следственный комитет ведёт расследование", — приводит слова Мутко ТАСС.