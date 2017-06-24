Ласицкене выиграла 4-й этап Гран-при по лёгкой атлетике в прыжках в высоту

Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате Московской области по лёгкой атлетике, который также является четвёртым этапом летнего Гран-при ВФЛА, проходящего в Жуковском. Это победа стала для россиянки восьмой подряд на внутрироссийских и международных турнирах, сообщает ТАСС.

Второй стала Светлана Школина, а замкнула тройку призёров Татьяна Одинева.

Лёгкая атлетика. Летний Гран-при. Четвёртый этап. Жуковское

Женщины. Высота



1. Мария Ласицкене — 2,00.

2. Светлана Школина — 1,87.

3. Татьяна Одинева — 1,78.