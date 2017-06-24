Президент Южной Кореи: участие КНДР в ОИ-2018 будет способствовать примирению

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отметил, что участие сборной КНДР в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане будет способствовать установлению мира между Южной и Северной Кореей.



«Я верю в силу спорта, который устанавливает мир. Мне приятно видеть первый спортивный обмен между Севером и Югом при новом правительстве Южной Кореи. Подобные дружественные обмены между двумя федерациями, без сомнения, будут способствовать примирению между Южной и Северной Кореей, а также установлению мира на Корейском полуострове», — приводит слова президента агентство «Рёнхап».