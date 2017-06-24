Коляда: хочется выступить на Олимпиаде и не сожалеть после этого

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о том, как проходит подготовка к олимпийскому сезону, а также о конкуренции в российском фигурном катании среду мужчин.



«Я никогда не участвовал в процессе подготовки к Олимпийским играм. Думаю, это будет очень интересно. Мне кажется, каждый спортсмен высокого уровня должен через это пройти. Сейчас пришло моё время, и я к этому готов.



На Олимпиаде особая атмосфера, я и хочу всё это почувствовать, стать частью этого турнира. Я разговаривал со спортсменами, которые уже участвовали в ОИ, и они рассказали мне, как там всё устроено. Это особенный турнир, и это то, что ты запомнишь на всю жизнь. При этом я не просто хочу выступить там, но выступить так, чтобы потом не было сожалений и разговоров.



В мужском фигурном катании в России есть конкуренция. Возможно, не такая высокая, как у женщин, но она есть. Следующее поколение нажимает на пятки, и это чувствуется. Не хочется потерять своё лицо, поэтому каждый год совершенствовать свои навыки. Свои позиции удержать сложно, но я сделаю для этого всё возможное», — приводит слова Коляды Golden Skate.