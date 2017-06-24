Российские шахматисты уступили китайцам в 7-м туре командного ЧМ

В Ханты-Мансийске сыграны партии седьмого тура командного чемпионата мира по шахматам. Мужская сборная России проиграла китайцам со счетом 1,5:2,5. Ян Непомнящий, Никита Витюгов и Максим Матлаков свели свои партии с соперниками вничью, а Владимир Федосеев проиграл Ли Чао.

В других матчах белорусы выиграли у египтян (3,5:0,5), команда Польши обыграла сборную Норвегии (2,5:1,5), украинцы с минимальным счетом уступили представителям Индии (1,5:2,5), американцы обыграли турецких шахматистов (3:1).

После 7 туров лидерство захватила команда Китая (12 очков). На одно очко отстают россияне. 10 очков — в активе сборной Польши.