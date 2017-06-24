Пятиборка Губайдуллина завоевала бронзу финала Кубка мира в Литве

Россиянка Гульназ Губайдуллина стала бронзовым призёром финала Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Вильнюсе (Литва). Победу одержала Тамара Алексеев из Венгрии, серебро завоевала хозяйка соревнований Лаура Асадаускайте.

Губайдуллина была лучшей в плавании, хорошо выступила в конкуре и «комбайне». Подвело россиянку фехтование, где она была только 17-й.

Современное пятиборье. Финал Кубка мира. Вильнюс, Литва

Женщины

1. Тамара Алексеев (Венгрия) – 1384 очков.

2. Лаура Асадаускайте (Литва) – 1369.

3. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 1365...

16. Екатерина Хураськина (Россия) – 1308…

18. Ульяна Баташова (Россия) – 1294.



