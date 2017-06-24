Российские регбистки в 1/4 финала этапа Мировой серии сыграют с француженками

Сборная России одержала одну победу в групповом турнире заключительного этапа женской Мировой серии по регби-7, но этого хватило, чтобы занять второе место в группе и выйти в четвертьфинал. В группе россиянки победили Англию (27:0), уступили Бразилии (7:12) и Канаде (14:24).

За выход в полуфинал соревнований российские регбистки сыграют с хозяйками соревнований, француженками.

Регби-7. Мировая серия. Женщины. 6-й этап. Клермон-Ферран, Франция

Россия – Англия – 27:0 (10:0).

Россия – Бразилия – 7:12 (0:12).

Канада – Россия – 24:14 (7:7).