Всемирная федерация тхэквондо сменила название, чтобы избежать ассоциаций с WTF

Всемирная Федерация тхэквондо изменила своё название на Мир тхэквондо (World Taekwondo) из-за негативных ассоциаций, связанных с аббревиатурой WTF.

Прежнее название использовалось с момента создания федерации в 1973 году. Но в цифровую эпоху на сленге общения в чатах старая аббревиатура получила иное звучание, не имеющее отношения к организации. Изменения произошли перед стартом чемпионата мира по тхэквондо, который пройдёт в Южной Корее.

«Название World Taekwondo отличительное, но в то же время простое для понимания. Оно подчёркивает глобальный характер нашего спорта», – цитирует президента организации Чоу Чун Вона ВВС.