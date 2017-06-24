Ватерполисты Сербии и Италии сыграют за золото Суперфинала Мировой лиги

Мужская сборная Сербии по водному поло победила команду США в полуфинале Суперфинала Мировой лиги, который проходит в Рузе, со счётом 13:11.

В финале сербы сыграет со сборной Италии, которая в своём полуфинале взяла верх над хорватскими ватерполистами со счётом 9:7.

В матче за бронзовые медали Суперфинала Мировой лиги встретятся команды Хорватии и США. Напомним, что сборная России сыграет за пятое место с командой Казахстана, а сборные Японии и Австралии определят обладателя седьмого места.