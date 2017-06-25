Российские юниоры завоевали две медали первенства мира по стрельбе

Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебро на юниорском первенстве мира по пулевой стрельбе, которое проходит в городе Зуль (Германия). Галашина стала второй в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения «лежа» на дистанции 50 метров с результатом 621,6 очка. Победила чешка Катерина Коларикова (624,9). Бронзовым призером стала норвежка Джанетт Хег Дустад (620,6).

Мужская сборная России в составе Андрея Головкова, Евгения Ищенко и Ильи Марсова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения «лёжа» с дистанции 50 метров. Российские юниоры набрали 1855,8 очка. Первенствовали австрийцы (1865,6), вторыми стали норвежцы (1858,0).

Добавим, что победители в обеих дисциплинах обновили юниорские мировые рекорды.